Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi şok! Golcü futbolcu kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor maçı öncesi sarı kırmızılı ekipte flaş gelişme! Aile bireylerinin Kovid-19 testi pozitif çıkan golcü oyuncu maç kadrosundan çıkarıldı. Galatasaray Kulübü yaşanan son dakika gelişmesiyle ilgili açıklama yayınladı.
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı kafilesine alınmadı.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 16.00'da Trabzon'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.
KULÜPTEN AÇIKLAMASI
"Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır."
KAFİLEDE RADAMEL FALCAO SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 168, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.
Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.
SON MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.
İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7'sinde bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.
TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor.
Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.
Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.