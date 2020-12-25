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Bahattin Şimşek'e bahis şikesi şoku!

'in 14. haftasında ile arasında oynanan maçta verdiği kararlarla konuk ekibin tepkisini çeken 'in geçen sezon yönettiği maçla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Bahattin Şimşek'e bahis şikesi şoku!

Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasındaki kararlarıyla turuncu lacivertlilerin tepkisini çeken hakem Bahattin Şimşek'in geçen sezon TFF 1. Lig'de yönettiği

Bursaspor-Menemenspor maçının 'bahis şikesi' şüphesiyle incelemeye alındığı ortaya çıktı.

FIFA, TFF'Yİ UYARDI

Hürriyet'in haberine göre; FIFA, 12 Temmuz'da oynanan ve 2-2 biten maçın son dakikalarında, '3-3 bitecek' şeklinde yoğun bahisler yapıldığını gerekçe göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu karşılaşmayı incelemeye almasını istedi. TFF de konuyu Etik Kurulu'na sevk etti. Kurul, her iki takımın futbolcularına tebligatta bulunarak savunmalarını istedi

MAÇTA NE OLMUŞTU?

Menemen, 15. dakikada Domgjonas'la 1-0 öne geçerken, Bursaspor Seleznyov'un 24 ve 40'ıncı dakikalardaki penaltı golleriyle öne geçmişti. 47'de Menemen Mehmet ile beraberliği sağladı. 81'de Menemen, 82'de Bursa birer penaltı kaçırdı.

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