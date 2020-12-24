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Terör destekçisi futbolcu Deniz Naki hakkında flaş gelişme!

Bir dönem Misli.com 2. Lig ekibi 'de forma giyen 'nin 'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan 6 aydır gözaltında olduğu bildirildi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Terör destekçisi futbolcu Deniz Naki hakkında flaş gelişme!

Welt gazetesine yer alan haberde, daha önce Birinci Futbol Ligi'nde de (Bundesliga) forma giyen 'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği ve bu nedenle gözaltında tutulduğunu yazdı.

Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasar, isim vermeden iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurguladı.

Kuzey Ren Vestfalya eyalet polisinin ise Naki'nin kurduğu örgütün PKK'ya finansman sağladığından şüphelendiği belirtildi.

Ancak Balthasar, "Şu anda özellikle PKK için mali kaynak sağlandığını teyit edemiyoruz." ifadesini kullandı.

Soruşturma sonunda PKK bağlantısının bulunması halinde olaya Federal Başsavcılığın bakacağı öğrenildi.

Almanya doğumlu Deniz Naki, Kulübünden önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı.

Deniz Naki, Türkiye'de 3 yıl önce "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da 2018'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Deniz Naki'ye verilen ömür boyu men cezasını onamıştı.

ALMAN BASINININ İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

Alman Welt gazetesi aylar önce terör destekçisi Deniz Naki'nin "Ben Kürt olduğum için mağdurum, Türkiye'de hoşgörü yok, ayrımcılık yaşıyorum" açıklamasını Kürt - Futbolcu ifadeleriyle haberleştirmişti.

Aynı gazete Deniz Naki'nin uyuşturucu ticaretinden tutuklanmasının ardından haber, Türk - Futbolcu ifadeleriyle servis etti.

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