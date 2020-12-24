Kayserispor 1-2 Konyaspor (MAÇ SONUCU)
Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 14. haftasının son gününde Kayserispor sahasında Konyaspor'u konuk etti.
İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleyi konuk ekip kazanarak puanın 18'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 10 puanda kaldı.
Ev sahibi ekibin golünü 45+5. dakikada Pedro Henrique (pen.) kaydetti.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri ise 89. dakikada Uğur Demirok (pen.) ve 90+8'de Jevtovic kaydetti.
Mücadelenin 65. dakikasında Aaron Lennon ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını kalan sürede 10 kişi bıraktı.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...
Kayserispor: İsmail, Attamah, Kolevetsios, Sapunaru, Aziz Behic, M. Lopes, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, Kanga
Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Milosevic, Shengelia, Guilherme, Jevtovic, Amir, Daci