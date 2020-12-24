25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kayserispor 1-2 Konyaspor (MAÇ SONUCU)

Kayserispor 1-2 Konyaspor (MAÇ SONUCU)

, 'in 14. haftasında 'u ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

SPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
ABONE OL
Kayserispor 1-2 Konyaspor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 14. haftasının son gününde Kayserispor sahasında Konyaspor'u konuk etti.

İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleyi konuk ekip kazanarak puanın 18'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 10 puanda kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 45+5. dakikada Pedro Henrique (pen.) kaydetti.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri ise 89. dakikada Uğur Demirok (pen.) ve 90+8'de Jevtovic kaydetti.

Mücadelenin 65. dakikasında Aaron Lennon ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını kalan sürede 10 kişi bıraktı.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...

Kayserispor: İsmail, Attamah, Kolevetsios, Sapunaru, Aziz Behic, M. Lopes, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, Kanga

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Milosevic, Shengelia, Guilherme, Jevtovic, Amir, Daci

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA