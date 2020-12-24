Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU )

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile Gençlerbirliği, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yiğido, rakibini 45+2. dakikada Max Gradel, 71. dakikada Hakan Arslan ve 86. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başkent ekibinin tek golü ise 90+2. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.

Sivasspor bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek 12. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 12 puanla 19. sırada kendine yer buldu.

İKİ EKİBİN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode



GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Halil İbrahim, Arda, Ömürcan, Polomat, Murat, Berat, Sefa, Candeias, Sio, Stancu