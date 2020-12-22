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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla A Milli Voleybol Başantrenörü Nedim Özbey Türkiye'ye getirildi

A ve Voleybol Takımı Başantrenörü için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait , tecrübeli çalıştırıcıyı 'nın Kanarya Adaları'nda bulunan kentinden İstanbul'a getirdi.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla A Milli Voleybol Başantrenörü Nedim Özbey Türkiye'ye getirildi

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için 'nın kentine giden ve burada rahatsızlanarak hastaneye götürülen HDI ve A Başantrenörü , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla saat 22.50 sularında 'ye getirildi.

'na inen ambulans uçakta bulunan 65 yaşındaki Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Altunizade'de bulunan özel bir hastanede devam edilecek.



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