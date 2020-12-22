Başkan Erdoğan'ın talimatıyla A Milli Voleybol Başantrenörü Nedim Özbey Türkiye'ye getirildi

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için İspanya'nın Las Palmas kentine giden ve burada rahatsızlanarak hastaneye götürülen Galatasaray HDI Sigorta ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla saat 22.50 sularında Türkiye'ye getirildi.