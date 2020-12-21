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Son dakika: Fatih Terim'den "Nerede kalmıştık" paylaşımının yıl dönümünde yeni paylaşım

teknik direktörü , sarı kırmızılı kulübe geri dönüşünün üçüncü yıl dönümünde hesabından paylaşımda bulundu. Terim'in paylaşımına sarı kırmızı taraftarlar yorum yağdırdı.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: Fatih Terim'den Nerede kalmıştık paylaşımının yıl dönümünde yeni paylaşım

teknik direktörü , sarı kırmızılı kulübe geri dönüşünün üçüncü yıl dönümünde hesabından paylaşımda bulundu. Terim paylaşımında "Ve yine biz bize kalmıştık..."ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE HOCAM!

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fatih Terim'in paylaşımına yanıt verildi. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda " Kesinlikle hocam" denildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yaptığı paylaşımı Galatasaray taraftarı yorum yağmuruna tutarken Fatih Terim'e çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

"YOLUNDAN DÖNEN TAŞ OLSUN CANIM HOCAM"

SADECE BİZ BİZEYİZ HOCAM SADECE BİZ BİZE!

"ARKANDAYIZ HOCAM"

"EMNİYETE GİDİN..."

"GEÇMİŞ OLSUN"

"BİZ BURADAYIZ"

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