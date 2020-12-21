Son dakika: Fatih Terim'den "Nerede kalmıştık" paylaşımının yıl dönümünde yeni paylaşım

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübe geri dönüşünün üçüncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Terim paylaşımında "Ve yine biz bize kalmıştık..."ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE HOCAM!

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fatih Terim'in paylaşımına yanıt verildi. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda " Kesinlikle hocam" denildi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yaptığı paylaşımı Galatasaray taraftarı yorum yağmuruna tutarken Fatih Terim'e çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

"YOLUNDAN DÖNEN TAŞ OLSUN CANIM HOCAM"