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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonundan maç erteleme açıklaması

Son dakika haberi... koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelemenin olmayacağını açıkladı. Federasyon tarafından alınan karar gereği takımların listesindeki oyuncu sayısı 30'a yükseltildi. Ayrıca takımlar minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacak.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonundan maç erteleme açıklaması

koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelemenin olmayacağını açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA DETAYLARA YER VERİLDİ

TFF Yönetim Kurulu'nun 21.12.2020 tarihli toplantısında; Covid-19 salgınının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak bu sürece münhasır olmak üzere Statü ve Talimatlarda değişiklik yapılmıştır.

OYUNCU SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Buna göre; Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A Takım Listesi'ne yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır.

BORÇ İÇİN İBRAZ

Ayrıca, transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır.

MİNİMUM 9 KİŞİ İLE SAHAYA ÇIKACAKLAR

Bununla birlikte; yine Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Covid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır.

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