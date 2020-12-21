Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonundan maç erteleme açıklaması

OYUNCU SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Buna göre; Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A Takım Listesi'ne yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır.