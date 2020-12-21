Konyaspor evinde Sivasspor'a mağlup oldu
Son dakika haberi... Süper Lig'de 13. hafta İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçı Sivasspor 1-0 kazandı.
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok (Dk. 82 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Adil Demirbağ), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ, Dk. 57 Shengelia)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Yasin Öztekin), Fajr (Dk. 90+4 Felix), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 88 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 76 Yatabare)
Gol: Dk. 60 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
MAÇTAN ÖNEMLİ ANALAR...
Süper Lig'in 13. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin altıpas üzerinden çektiği şutta, kaleci Sehic gole izin vermedi.
13. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Gradel'in şutunda, kaleci Sehic topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
41. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
60. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içinden pasına hareketlenen Fajr'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
63. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
84. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Milosevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.