Galatasaray'a kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı
Son dakika haberi... Galatasaray: "Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo’nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak."
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Son dakika Galatasaray haberi... Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Galatasaray Kulübü şu açıklamayı yaptı: "Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak."