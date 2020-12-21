Galatasaray'a kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı

Son dakika Galatasaray haberi... Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Galatasaray Kulübü şu açıklamayı yaptı: "Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak."

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