21 Aralık 2020, Pazartesi
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Son dakika: TFF'den flaş hükmen mağlubiyet kararı

Son dakika haberleri... , nedeniyle futbolcu sayısı 9'un altına düşen takımların hükmen mağlup sayılacaklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: TFF'den flaş hükmen mağlubiyet kararı

Süper Lig'in 2. yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek.

A takım listesindeki oyuncu sayısının corona virüs nedeniyle 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

TFF'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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