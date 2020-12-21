Son dakika: TFF'den flaş hükmen mağlubiyet kararı
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle futbolcu sayısı 9'un altına düşen takımların hükmen mağlup sayılacaklarını açıkladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in 2. yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek.
Süper Lig'in 2. yarısında 'hükmen yenilgi' kararı devreye girecek.
A takım listesindeki oyuncu sayısının corona virüs nedeniyle 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.
TFF'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.