21 Aralık 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Muslera'nın tedavisine başlandı

Göztepe maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Muslera'nın son durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020
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Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Muslera'nın tedavisine başlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Açıklanan antrenman notları arasında Muslera detayı dikkat çekti.

ASLAN PAS ÇALIŞTI

Florya Metin Oktay Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ETEBO'NUN MR'I ÇEKİLECEK

Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo'nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

FALCAO ADAPTASYON ÇALIŞMASI YAPTI

Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle gördüğü tedavisine devam edilen Radamel Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

DONK SAHADA VE SALONDA ÇALIŞTI

Geçirdiği semptomlu Covid-19 rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon sürecine giren ve yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle özel bir program uygulanan Ryan Babel, salonda ve sahada kondisyonerle eşliğinde çalıştı.

MUSLERA'NIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle yaz mevsiminde ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edilmektedir. Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlanmıştır.

Galatasaray ile Göztepe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek.

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