Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Muslera'nın tedavisine başlandı

MUSLERA'NIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle yaz mevsiminde ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edilmektedir. Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlanmıştır.