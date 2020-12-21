Son dakika haberi | Galatasaray'da şoke eden Fatih Terim gerçeği

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında Arda Turan'a gösterilen sarı kartın ardından sinirlenen teknik direktör Fatih Terim, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

"Sen hakem misin Mustafa Öğretmenoğlu?" sözlerinin ardından tecrübeli hocanın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi bekleniyor.

G.Saray'da Fatih Terim, 1996'dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men edildi. 2018-19'da G.Saray'ın teknik patronu, F,Bahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza aldı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha kesildi.

Milliyet'in haberine göre; 2018-19'da 33. haftadaki Başakşehir maçından da Fatih Terim'e ceza çıktı. Tecrübeli teknik adam rakip takım antrenörüne saldırısı nedeniyle 3 maçla daha cezalandırılırken aynı sezonda aldığı toplam ceza 13 maç oldu. 2012-13 sezonunda Mersin maçında 3 maç ceza aldı. Aynı sezonda Orduspor karşılaşmasında ise 9 maç ceza verildi.