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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nedim Özbey için talimat verdi! Ambulans uçakla getirilecek

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri 'nın kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan HDI Sigorta Başantrenörü , Başkan 'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla 'ye getirilecek.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nedim Özbey için talimat verdi! Ambulans uçakla getirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ambulans uçağın, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

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