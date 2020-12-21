Antalyaspor ilk yarıda bitirdi

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Antalyaspor Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. 37'de Amilton'un golüyle 1-0 öne geçen Ersun Yanal'ın öğrencileri, 40'ta Fredy'le skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.