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Antalyaspor ilk yarıda bitirdi

'de 13. hafta maçında , 'u 2-0 mağlup etti. 37'de Amilton ve 40'ta Fredy'nin golleriyle 3 puana uzanan ev sahibi 4 maçlık yenilmezlik serisi elde derken, Kayserispor ise son 8 maçında galibiyet alamamış oldu. Öte yandan Kayserispor'un 2 golü de VAR tarafından iptal edildi.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Antalyaspor ilk yarıda bitirdi

'de 13. hafta mücadelesinde 'u 2-0 mağlup etti. 37'de Amilton'un golüyle 1-0 öne geçen Ersun Yanal'ın öğrencileri, 40'ta Fredy'le skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda ise Kayserispor'un Antalyaspor'a karşı attığı 2 gol VAR'dan döndü ve iptal edildi. 90 dakika 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. Kayserispor bu mağlubiyetle 8 haftalık kazanamama serisi elde etti. Antalyaspor ise 4 maçtır mağlup olmuyor.

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