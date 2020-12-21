Antalyaspor ilk yarıda bitirdi
Süper Lig'de 13. hafta maçında Antalyaspor, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. 37'de Amilton ve 40'ta Fredy'nin golleriyle 3 puana uzanan ev sahibi 4 maçlık yenilmezlik serisi elde derken, Kayserispor ise son 8 maçında galibiyet alamamış oldu. Öte yandan Kayserispor'un 2 golü de VAR tarafından iptal edildi.
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Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Antalyaspor Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. 37'de Amilton'un golüyle 1-0 öne geçen Ersun Yanal'ın öğrencileri, 40'ta Fredy'le skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.