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NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat

Amerikan Basketbol Ligi'nde () Fransız pivot , takımı ile rekor sözleşmeye imza attı. Utah Jazz ile 5 yıl için 205 milyon dolar karşılığında anlaşan Gobert, NBA tarihinin en fazla kazanan pivotu oldu.

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Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Jazz'ın 28 yaşındaki Gobert ile 205 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni kontrat imzaladığı belirtildi.

Bu anlaşmayla Gobert'in NBA tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye sahip pivot olduğu ifade edildi.

Jazz'da 2013'ten bu yana forma giyen Gobert, iki kez yılın savunma oyuncusu ödülünü kazanmış, bir defa da all-star seçilmişti.

Gobert, geçen sezon takımıyla maç başına 15,1 sayı, 13,5 ribaunt, 2 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

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