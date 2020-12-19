20 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bundesliga'da tükürük skandalı! Marcus Thuram için ağır ceza bekleniyor

Bundesliga'da tükürük skandalı! Marcus Thuram için ağır ceza bekleniyor

Almanya Bundesliga'da ile Hoffenheim arasında oynanan maçta dakikalar 79'u gösterdiğinde skandalı yaşandı. Borussia Mönchengladbach forması giyen rakibinin yüzüne tükürdü. Koronavirüs salgını sürerken yapılan bu hareket büyük tepki çekerken oyuncunun ağır ceza alması bekleniyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
ABONE OL
Bundesliga'da tükürük skandalı! Marcus Thuram için ağır ceza bekleniyor

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olduğu bir dönemde Almanya Bundesliga'da skandalı yaşandı.

Bundesliga'nın 13'üncü haftasında ile Hoffenheim arasında oynanan maçta tükürük skandalı yaşandı.

Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında Borussia Mönchengladbach forması giyen forvet oyuncusu , mücadeleye girdiği rakip oyuncu 'un yüzüne tükürdü.

KIRMIZI KARTLA ATILDI

Yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıyan olay sonrasında VAR'da pozisyonu izleyen orta hakem Frank Willenborg, Thuram'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

AĞIR CEZA YOLDA

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, futbolcusunu yüzüne tükürdüğü Stefan Posch ve herkesten özür dilediğini belirtse de Fransız futbolcunun ağır ceza alması bekleniyor.

Öte yandan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA