Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye sert sözler: Yanımızda değillerdi

Beşiktaş, bugün divan kurulu düzenledi. Siyah beyazlılarda düzenlenen divan kurulunda konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, birçok konuda açıklamalarda bulundu. Çebi, pandemi sürecinde TFF'nin UEFA ve FIFA kararlarına karşı yanında olmadığını söyledi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Pandemi büyük sıkıntılar yaratıyor. Hem iletişim hem de ekonomik anlamda. Bununla da mücadele edeceğiz. Yönetim kurulu ekibimden çok memnunum, çalışıyorlar, mücadele ediyorlar.

Birkaç yöneticimiz Kovid-19'a yakalandı, bir yönetim kurulu üyemiz hastanede. Babasını bile kaybeden bir arkadaşımız var. Pandemide verdiğimiz bu mücadele saygıyla karşılanmalı, takdir edilmeli.

Aidatları başkaları tarafından yatırılan genel kurul üyelerine bunun tüzük olarak doğru olmadığını bildireceğiz. İyi niyetli olan üyeler bunu yapmasınlar. Artık bu kaos bitsin, bunu yapmasınlar. Eski başkanlar, başkaları için aidat yatırma olayını bıraksınlar.

TFF'YE ELEŞTİRİ

TFF'nin pandemi sürecinde kulüplere sağladığı hiçbir şey olmamıştır. İhtiyacımız olduğu bu dönemde TFF'nin yanımızda olması gerekirdi. Bunları yüzlerine de söyledim. FIFA nezdinde yaptığımız girişimler, buradan fesih ederek haksız yere giden futbolcularımızın yaratmış olduğu durumu, UEFA ve FIFA'nın kayıtsız kalmasına karşılık TFF'nin girişimleri olmalıydı. Maalesef böyle bir şey göremedik.

Futbolcuya pandemi yok, kimseye pandemi yok, sadece kulüplere var! Yayıncı kuruluş indirim istiyor ama biz doğru bulmuyoruz. Onların düşüncesine yaklaşmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Umarım bu anlaşmazlık biter. Yayıncı kuruluş taleplerinden vazgeçmeli.

UEFA'nın haksız fesihlerde para ödememiz gerektiğine yönelik kararlarına sevinen muhalefet üyeleri var. Dükkan kapalı, herkes evinde, futbolcu UEFA'ya gidiyor ve parasını alıyor! Zaten bizden sonra 4'e 1'e oynuyor, UEFA'nın başta bunu sorgulaması lazım.

Kulüpler Birliği, kulüplerin birbiriyle mücadele ettiği bir yer haline gelmiş. Sanıyorum oradaki hava, içinde bulunduğumuz yorgunluğun nedenidir. En kısa zamanda orada da, birlik ve beraberliğin oluştuğu bir yapıyla yürümeyi Allah bize nasip eder.

"Bize sürekli 'Para ver' deniyor. Beyler, bize 'Ver' demeyi bırakın, 'Para vermeden yönetin' deyin. Bizim para vermemiz sadece günün keyfini yaşamanızı sağlar. Bu sözlerin faydası yok. Bizi beğenmiyorsanız, sandık orada. Bizi yormaktan vazgeçin.

YAYINCI KURULUŞ AÇIKLAMASI

Yayıncı kuruluşla olan anlaşmalarımız var. İçinde bulunduğumuz pandemi durumundan dolayı fedakarlık yapması gereken tarafın kulüpler olması talebi var. Futbolcuya pandemi yok, hiç kimseye yok ama pandemi sadece spor kulüplerine... Yayıncı kuruluş indirim istiyor ama biz öyle düşünmüyoruz. Onların düşüncesine yaklaşmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Umarım bu anlaşmazlık biter.

ABDULLAH AVCI SÖZLERİ

Abdullah Avcı ile sözleşmemiz 36 milyon liraydı. Trabzonspor'da çalışırken Beşiktaş'tan maaş almayı ne kadar doğru bulacağını kendisine bırakıyorum. Yapılmış bir sözleşme var. Hocamızın negatif bir tavırda olacağını düşünmüyorum. Oturup konuşacağız.

SERGEN YALÇIN'A 'X HOCA' DİYEN SPİKER HAKKINDA

Hocamız hakkında yayıncı kuruluşta 'X teknik direktör' diye bahseden kişiyi kınıyorum. beIN SPORTS da bu kişilere uyarıda bulunmalı. Kimse, Beşiktaş'ın hocasına X diyemez. 200 tane beIN SPORTS eder. Hocama hiçbir kuruluş X diyemez.

VAR İFADELERİ

VAR'ın Türk futboluna adalet getireceğinden hiç şüphem yok. Fakat VAR'ın yanlış kararlar vermesi kafalarımızı karıştırıyor. VAR, var olsun diye oraya konulmadı. Maçı doğru yöneten hakeme bile hatalı karar verdirecek VAR'ı istemiyoruz.

FİKRET ORMAN İÇİN FLAŞ SÖZLER

Geçmiş yönetimde görevimi iyi şekilde yaptım. Sürekli 'Sen de oradaydın' deniyor. Başarılı işlerimde ben yokum, başarısızlıklarda ben varım. Fikret Orman seçimden bir hafta önce 'Çebi, Şenol Güneş ile çalışmadı' dedi. Ancak başarısızlıklarda 'O da vardı' dedi. Şampiyonluklarda ben yokum ama başarısızlıklarda varım! Bizi kasıtlı eleştiren %3'e sesleniyorum, aklınızı başınız alın ve mantıklı düşünün İnceleme raporu açıklanınca benim yanlış işler yapmadığım görülecek.

GÖKHAN TÖRE SORUSUNA TEPKİ

Sen Boyko niye alınmış diye soran bir adam değilsin. Aras niye alınmış diye soran bir adam değilsin. 300-500 bin euroya aldığımız ve başarılı olup olmayacağı belli olmayan bir arkadaşımızı eleştiriyorsunuz. Bu transferi sadece ben yapmadım. Ekip olarak biz yaptık. Bu soruda bir art niyet olduğunu görüyorum.

Bağış kampanyasını küçümsemeye çalışanların 1 kuruş bile kulübe vermeyen arkadaşlar var. Verme niye veriyorsun diyor. Sana ne...

Erdal Torunoğulları görevini başarıyla yaptı. Ailesel sorunları, sağlık sorunları bir çok şey olabilir. Görevine devam etmeyecek, isterse kendisi nedenlerini açıklar. Kimse bir yere kaçmıyor. 'Kaçıyor' gibi yorumlar doğru değil.

Buradan giderken kasada para bırakmayan suçlu değil, burada olup kulübe para veren mi suçlu arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi?