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Son dakika | Galatasaray'a kötü haber! 2 futbolcunun testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Galatasaray, son yapılan koronavirüsü test sonuçlarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 oyuncunun koronavirüsü testi pozitif çıktı.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika | Galatasaray'a kötü haber! 2 futbolcunun testi pozitif çıktı

Galatasaray, son yapılan koronavirüsü test sonuçlarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 oyuncunun koronavirüsü testi pozitif çıktı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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