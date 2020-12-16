Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 16 Aralık ZTK FB maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupasu 5. eleme turunda Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı canlı yayın nasıl izlenir? Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı canlı yayın nasıl izlenir? Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları dün başladı. Fenerbahçe, Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor ile karşılacak. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı canlı yayın nasıl izlenir? Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Hakem Emre Kargın'ın yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
KAZANAN ÜST TURA ÇIKACAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.
FENERBAHÇE'NİN TÜRKİYE KUPASI YOLCULUĞU
Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.
Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Karacabey Belediyespor maçında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor.
"FENERBAHÇE KARŞISINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladıklarını ve maç saatini beklediklerini belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Beklediğimiz gün geldi. Karacabey olarak bu maça hazırız. Heyecanlıyız. Karacabey Belediyespor olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Turu gördüğümüz için gururluyuz. Maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı" dedi.
Türkiye'deki tüm futbolseverlere güzel bir maç izletmek istediklerini kaydeden Başkan Ülker, "Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile biz rakip olamayız. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak, centilmence, heyecanla ve umutla bu maçı tamamlamak istiyoruz. Biz de Fenerbahçe'yi eleyebiliriz. Farklı da yenilebiliriz. Ama maç biter, bu maç orada kalır. Bizim için de bir gurur olur" ifadelerini kullandı.