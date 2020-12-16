"FENERBAHÇE KARŞISINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladıklarını ve maç saatini beklediklerini belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Beklediğimiz gün geldi. Karacabey olarak bu maça hazırız. Heyecanlıyız. Karacabey Belediyespor olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Turu gördüğümüz için gururluyuz. Maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı" dedi.

Türkiye'deki tüm futbolseverlere güzel bir maç izletmek istediklerini kaydeden Başkan Ülker, "Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile biz rakip olamayız. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak, centilmence, heyecanla ve umutla bu maçı tamamlamak istiyoruz. Biz de Fenerbahçe'yi eleyebiliriz. Farklı da yenilebiliriz. Ama maç biter, bu maç orada kalır. Bizim için de bir gurur olur" ifadelerini kullandı.