16 Aralık 2020, Çarşamba
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West Bromwich Albion'da Slaven Bilic dönemi resmen sona erdi

ekiplerinden , ile yolları ayırdığını açıkladı. Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes ve Eddie Howe, Bilic'in yerine düşünülen isimler.

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Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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West Bromwich Albion'da Slaven Bilic dönemi resmen sona erdi

Premier Lig'de 13 maçta topladığı 7 puanla 19. sırada bulunan West Brom, teknik direktör Slaven Bilic'le yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bilic'in ekibinden Racunica, Butorovic ve Dicks'in de görevine son verildi.

Slaven Bilic, geçtiğimiz sezon görev başına geldiği West Brom'u, Premier Lig'e taşımayı başarmıştı.

Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes ve Eddie Howe, Bilic'in yerine düşünülen isimler.

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