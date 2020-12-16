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Fenerbahçe'de kriz! Futbolcular üç gruba ayrıldı

Sezon başında 18 transfere imza atan ve takımın başına ’u getiren ’de maya tutmadı. Evindeki son 3 maçı kaybederek hayal kırıklığı yaratan Fener’de sahadaki kopuk futbolun arkasındaki en önemli etkenin futbolcular arasındaki gruplaşma olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 16.12.2020
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Fenerbahçe'de kriz! Futbolcular üç gruba ayrıldı

Sezon başında 18 transfere imza atan ve takımın başına 'u getiren 'de maya tutmadı.

Evindeki son 3 maçı kaybederek hayal kırıklığı yaratan Fener'de sahadaki kopuk futbolun arkasındaki en önemli etkenin futbolcular arasındaki gruplaşma olduğu öğrenildi.

FUTBOLCULAR 3 GRUBA AYRILDI


Takımdaki yerlilerin Caner ve Gökhan'ın etrafında toplandığı ve diğerleri ile ilişkilerinin sınırlı olduğu öne sürüldü. Grubun diğer üyeleri ise Mert Hakan, Ozan, Altay, Serdar, Sadık, Sinan.

YENİLER 'YABANCI' HİSSEDİYOR


Fener'in yeni yabancıları , Thiam, Samatta, Lemos, Tisserand ve Pelkas da yerlilerle kaynaşamadıkları için kendileri bir grup oluşturdu. Bu da sahadaki ilişkiye olumsuz yansıdı.

GAMSIZLAR ALDIRIŞ ETMİYORLAR


Gruplaşmalara aldırış etmeyen Sosa, Gustavo, Perotti, Tolga ve Ferdi de takımın 'Gamsızlar'ı olarak göze çarpıyor. Bu futbolcular da daha çok bireysel hareket ediyor.

BULUT'A BELÖZOĞLU ENGELİ


Samandıra'daki diğer sorun ise sportif direktör Emre Belözoğlu'nun karizmasının Erol Bulut'tan önde olması. Belözoğlu'nun gölgesinde kalan Bulut, otorite kurmakta zorlanıyor.

SONUÇLARA DA YANSIYOR


Fenerbahçe'de futbolcular arasındaki gruplaşmalar sahadaki futbolu da olumsuz etkiliyor. Takım ruhunu yansıtamayan Fener, kopuk bir sergiliyor.

İŞTE FENERBAHÇE'DEKİ GRUPLAR

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