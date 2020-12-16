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Dorukhan Beşiktaş'la ipleri kopardı! Adım adım Fenerbahçe'ye

'ta Dorukhan şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi. ’a yıllık 7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira olmak üzere 3 yıllık bir teklifte bulundu

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Giriş Tarihi: 16.12.2020
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Dorukhan Beşiktaş'la ipleri kopardı! Adım adım Fenerbahçe'ye

'ta Dorukhan şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi. 'a yıllık 7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira olmak üzere 3 yıllık bir teklifte bulundu

YÖNETİM RAKAMI KABUL ETMEDİ


Dorukhan bu rakamı çok az bulurken yönetimden yıllık 15 milyon TL garanti para istedi. Beşiktaş Yönetimi de bu rakamı kabul etmeyince iki taraf arasındaki görüşmeler olumsuz bitti.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE


Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan'ın bu görüşmeden sonra sezon sonunda Sarı- Lacivertli takıma gitme ihtimali güçlendi. Ancak G.Saray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER


Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin bu olumsuz tabloya rağmen Dorukhan'la bir kez daha bir araya gelerek orta yol için anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. Bu görüşme merakla bekleniyor.

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