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Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan büyük fiyasko! Yine stoper alacaklar

Son dakika | Fenerbahçe'de savunmada yaşanan sıkıntılar, taraftarı çileden çıkardı. Ali Koç döneminde tam 8 stoper transfer eden Fenerbahçe bir türlü aranan ikiliyi bulamadı ve devre arası yine stoper alınması gündemde.

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Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan büyük fiyasko! Yine stoper alacaklar

Fenerbahçe'de, yılların stoper şanssızlığı bu sezon da devam ediyor. Savunma göbeğindeki oyuncuların performansından çok çeken sarı-lacivertliler, bu sezon kötü sonuçlarda yine stoperleri konuşmaya devam ediyor.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan büyük fiyasko! Yine stoper alacaklar

Geride kalan haftalarda Beşiktaş derbisinde Lemos bireysel hatalarıyla yenilgiyi hazırladı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan büyük fiyasko! Yine stoper alacaklar

Denizli'de Serdar Aziz gereksiz şekilde atılarak takımını eksik bıraktı. Yeni Malatya karşısında ise Tisserand yaptırdığı penaltı ile saç baş yoldurdu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan büyük fiyasko! Yine stoper alacaklar

Sadık ise yetersiz performansı dolayısıyla 45'te oyundan alındı. Avrupa'da da 5 büyük ligde stoperleri F.Bahçe'den fazla penaltı (5) yaptıran tek takım Schalke. (6) Ali Koç'un başkanlığında ilk iki sezonda da stoper transferleri fiyaskoyla sonuçlandı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan büyük fiyasko! Yine stoper alacaklar

8 TRANSFER YETMEDİ YİNE STOPER LAZIM

Ali Koç döneminde ilk takıma katılan isim Meksikalı Reyes'ti... Oyuncu devre arasında anında gönderildi. Ardından Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar ikilisi alındı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan büyük fiyasko! Yine stoper alacaklar

Yetmedi, aynı sezonun sonunda Matias Zanka ve Adil Rami takviyeleri yapıldı. Falette kiralandı. Şubat ayında Rami, bu sezon başında ise hem Reyes hem de Zanka gönderildi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan büyük fiyasko! Yine stoper alacaklar

Ancak Lemos ve Tisserand takviyelerine rağmen bir türlü istenen istikrar yakalanamadı. Ocak transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de yine ilk konuşulan isim stoper.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan büyük fiyasko! Yine stoper alacaklar

KASADAN 270 MİLYON TL ÇIKTI

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) Euro ödedi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç'tan büyük fiyasko! Yine stoper alacaklar

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