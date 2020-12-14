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Talisca'dan heyecanlandıran Kartal paylaşımı

Bir dönem forma giydiği Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dünya devlerinin dikkatini çeken Brezilyalı Anderson 'dan taraftarı heyecanlandıran bir mesaj geldi. Talisca'nın sosyal medya mesajı "dönüyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Talisca'dan heyecanlandıran Kartal paylaşımı

Beşiktaş'ın 2016 yılında Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Anderson , forma giydiği süreçte taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Brezilyalı futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle siyah-beyazlıların gönlünde taht kurmuş ancak bonservis bedeli yüksek olduğu için Çin'e transfer olmuştu.

2018'den bu yana futbol kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca, zaman zaman sosyal medya hesaplarından Beşiktaş günlerini unutmadığını gösteren paylaşımlara imza atıyor.

Başarılı orta saha oyuncusu, son yaptığı paylaşım ve yorumla siyah-beyazlıları heyecanlandırdı...

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve Kartal emojisi kullanarak "Yakında birlikteyiz" notunu düştü.

Akıllara transfer dedikodularını getiren bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarların gönderiyi yorum yağmuruna tutmasına neden oldu.

Beşiktaş'ta forma giydiği kiralık iki sezonda toplam 80 karşılaşmada görev alan Anderson Talisca, bu müsabakalarda 37 gole imzasını atarken 14 de asist yaptı.

Yıldız futbolcu Çin kariyerinde ise 65 maça çıkıp 39 gol kaydetti. Talisca'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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