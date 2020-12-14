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Son dakika: Gerard Houllier hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Fransa Milli Takımı ve Liverpool'u yönetmek gibi önemli görevler üstlenen Fransız Teknik Direktör , 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Son dakika: Gerard Houllier hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier'in dün gece hayatını kaybettiği açıklandı.

73 yaşındaki ünlü teknik direktör Gerard Houllier, hayatını kaybetti.

Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör, son olarak Red Bull Leipzig'de görev almıştı.

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