Son dakika: TFF'den koronavirüs testi pozitif çıkanlar için yeni karantina süreci açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs testi pozitif çıkanlar için yeni karantina sürecini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, pozitif sporcular ya da teknik heyet 11. gün sahada görev alabilecek.
TFF'den yapılan bildiriye göre; Semptomsuz kişiler 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebilecek. 10. günkü testi pozitif olursa oyuncu peş peşe 2 negatif sonuç halinde sahaya dönebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, semptomsuz kişiler 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebilecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."