Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural taburcu oldu

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra durumu ağırlaşan ve tedavi altına alınan Yılmaz Vural taburcu oldu. Yılmaz Vural, hastane çıkışında önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, "Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" ifadelerine yer verdi.

Hastaneden taburcu olan Yılmaz Vural, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği alakalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Başhekimimize teşekkür ediyorum.

Tüm hemşire ve doktor arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Futbolun içinde olan olmayan herkese ettikleri dualardan ötürü minnettarım." şeklinde konuştu.

Vural konuşmasını "68 yaşına gireceğim. Hayatta öğrendiklerim. Bir dakikanın bile ne kadar önemli olduğu.. Yaşadığınız her anın kıymetini bilin." sözleriyle sürdürdü.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Hastane başhakemi ise, "O süreçte bir başka tedavi sürecine başladık. Nefes darlığı hızlı ilerledi. Yoğun bakım ekibimizden yardım istedik. Onlar da gecikmeden Yılmaz ağabeyimizi entübe ettiler. 24 saat gözlem altında tutuldu. Normal soluğa geçme denemeleri yapıldı. Emin olalım diye Yılmaz hocamızı 36 saat daha yoğun bakımda konuk ettik. Lig maçlarını izledi. Katta takibini sağladık. Kan ve solunum değerleri iyiye gitti. Hastane kuralımız gereği tekerli sandalye geldi. Kısa süre içinde eskisi gibi olacaktır. " şeklinde konuştu.