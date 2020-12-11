Galatasaray transfer gündemi | Fatih Terim listeyi yönetime verdi
Galatasaray transfer son dakika | Fatih Terim devre arası transfer listesini yönetime verdi. Ocak ayında takıma 3 takviye düşünen tecrübeli hoca, 2 eski öğrencisini geri istiyor. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Türk yıldız için girişimlerini hızlandıran sarı kırmızılı yönetim, milli oyuncuyu rakibine kaptırmak istemiyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da moraller yerinde.
Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Cimbom, 11. haftayı averaj farkıyla 2. sırada tamamladı.
Yönetim-Terim krizinin çözüme kavuşmasının ardından adeta şaha kalkan Aslan, başkanlık seçiminin iptal edilmesi sonrası gözünü transfere çevirdi.
Sezon başında takıma istediği takviyeleri tam olarak yapamayan sarı-kırmızılılar, devre arasında bu durumu telafi etmeyi amaçlıyor.
2. sıraya yükselerek şampiyonluk için uzun maratonda yeniden motive olan Fatih Terim ve talebeleri yeni gelecek takviyelerle birlikte daha da güçlü bir yedek kulübesine sahip olacak.
Sakatlıklar, cezalılar ve corona virüsü testleri pozitif çıkan oyuncular nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu genişletmek istiyor.
Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği 3 yıldız ismin transferi için harekete geçti.
ONYEKURU HAZIR KITA
Bonservisi Monaco'da olan ancak bir türlü yeterli şansı bulamayan Henry Onyekuru Galatasaray ile her konuda anlaştı.
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Nijeryalı oyuncu bu sezonun ikinci yarısı ve gelecek sezon da düzenli oynayacağı bir takıma katılmak isterken sarı-kırmızılılardan gelen 1.5 yıllık teklifi kabul etti.
Yönetim Monaco'ya 1.5 yıllık kiralık ve sonrasında da zorunlu satın alma teklifi ile yıldız oyuncunun bonservisini de şimdiden garantiye almak istiyor.
YİNE YENİDEN SERI
Sezon başında kiralanan Etebo'dan tam olarak istediğini alamayan Fatih Terim, yeniden Jean Michael Seri'yi istiyor.
Geçen sezonun son bölümde takıma adapte olan ancak bu sezon için Fulham'ın kiralamak istemediği oyuncu takımında da süre alamıyor.
Fildişili futbolcu Galatasaray'daki ortamı özlediğini sık sık eski takım arkadaşlarına da iletirken, yönetim de devre arasında Etebo ile yolları ayırabilirse Seri için nabız yoklayacak.
Michael Seri için ilk hedef 1.5 yıllık kiralık anlaşma sağlamak.
KENAN KARAMAN ISRARI SÜRÜYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki isimlerden biri de Kenan Karaman…
Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncu için sezon başında Alman ekibine teklif yapılırken kulüp menajeri bedeli düşük buldukları için reddettiklerini açıklamıştı.
Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncuyu devre arasında yine makul bir teklif ile kadrosuna katmak isteyen Aslan, yeniden Alman ekibi ile masaya oturacak.
Forvetin yanı sıra kanatlarda da görev alabilen Kenan Karaman, Aslan'ın hücum zenginliğini daha da artıracak.