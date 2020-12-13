Halka aletinde performansını sergileyen milli sporcu İbrahim Çolak, 15 bin puanla Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Avusturya'dan Vinzenz Hoeck'in 14 bin 800 puanla gümüş, Ukrayna'dan Igor Radivilov'un 14 bin 766 puanla bronz madalya aldığı alette, milli sporcu Abdelrahman Elgamal da 14 bin 433 puanla dördüncü oldu.