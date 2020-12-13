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Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak altın madalya kazandı

Son dakika haberi... Mersin'de düzenlenen 'nda, milli sporculardan , halka aletinde , Ferhat Arıcan da kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı.

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak altın madalya kazandı

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, büyükler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde ilk sırada yer almak için yarıştı.

Halka aletinde performansını sergileyen milli sporcu , 15 bin puanla Avrupa şampiyonu oldu ve kazandı.

Avusturya'dan Vinzenz Hoeck'in 14 bin 800 puanla gümüş, Ukrayna'dan Igor Radivilov'un 14 bin 766 puanla bronz madalya aldığı alette, milli sporcu Abdelrahman Elgamal da 14 bin 433 puanla dördüncü oldu.

Kulplu beygir aletinde de Türk cimnastikçi Ferhat Arıcan, jüriden 14 bin 433 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu alette, altın madalyayı 14 bin 556 puan toplayan Arnavutluk'tan Matvei Petrov kazanırken, Hırvatistan'dan Filip Ude 14 bin 533 puanla gümüş madalyaya uzandı.

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