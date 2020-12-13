Süper Lig 12. hafta mücadelesi | Başakşehir 1-2 Gaziantep FK MAÇ SONUCU

Mücadelede başka gol olmadı. Bu sonuçla Gaziantep FK 18 puana yükseldi. Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP MAÇ ÖZETİ

14. dakikada Güray Vural'ın soldan attığı yerden topta ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mirallas'ın şutunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli kaleciyle karşı karşıya kalsa da Günay'ın müdahalesi üzerine top Chadli'nin önünde kaldı. Müsait durumdaki Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.