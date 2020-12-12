Son dakika | Pierre Webo her şeyi açıkladı! Başkan Erdoğan aradı ve...

Özellikle oyuncuları dinleyin çünkü bu işin en önemli insanları onlar. Futbol, dünyada büyük bir platformdur. Şimdi salgın zamanında futbol olmadan bunun çok zor olduğunu gördük. Taraftar olmadan futbol da çok zordu. Yani UEFA için ve ayrıca insanlar için bu aktiviteye ihtiyacımız var. Bu tür bir durum yüzünden bunu durdurursak, onlar için hiçbir anlam kalmaz. Eminim herkes ırkçı değildir. Yarışmanın devam etmesi gerektiğini bilmeliler ama tüm ırklara, tüm dinlere saygı duyarak... Ben de bunu söylemek istiyorum."