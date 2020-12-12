Kayserispor 0-0 Trabzonspor MAÇ SONUCU

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor, 14 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez berabere kalan Kayserispor ise 1 maç eksiğiyle 10 puanla 17. sırada yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.