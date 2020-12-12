Hatayspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-1

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadelenin henüz 11. dakikasında Hatay, Selim'in golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük 65. dakikada Jimmy Durmaz'la eşitliği yakalasa da 75. ve 83. dakikalarla Boupendza attığı 2 golle Hatayspor'u zafere taşıdı.

Maçın son dakikalar gergin geçerken 86. dakikada ise Ndiaye, 90+2'de Sabo kırmızı kart gördü ve Karagümrük'ü 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 18'e yükseltirken Karagümrük 17 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Balkovec'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Jimmy Durmaz ön direkte topuğuyla topu kaleye yönlendirmek istedi ancak savunma araya girip meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Hatayspor öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Selim Ilgaz'ın, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup, uzak direk dibine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahası yayına doğru sokulan Ramazan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sabo'nun vuruşunda, topu kaleci Münir kontrol etti.

24. dakika Ndao'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sobiech'in içeriye çevirdiği top, Yusuf'tan sekip kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Biglia'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Sobiech yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak aynı pozisyon için yan hakem bayrağını havaya kaldırdı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal ederek ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Atakaş Hatayspor 1-0 önde tamamladı.