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RB Leipzig 2-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

'nın 11. haftasında Sörloth'un formasını giydiği RB Leipzig, sahasında 'ın top koşturduğu 'i konuk etti. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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RB Leipzig 2-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Trabzonspor'un eski oyuncusu Sörloth'un foma giydiği RB Leipzig ile Ömer Toprak'ın top koşturduğu Werder Bremen kozlarını paylaştı.

A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada (p) Marcel Sabitzer ve 41. dakikada Dani Olmo kaydetti.

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GOL | Leipzig 1-0 Werder Bremen GOL | LEİPZİG 1-0 WERDER BREMEN
GOL | Leipzig 2-0 Werder Bremen GOL | LEİPZİG 2-0 WERDER BREMEN

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