11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TFF'den son dakika açıklaması: 3 hakemin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

TFF'den son dakika açıklaması: 3 hakemin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Son dakika haberi... () yaptığı açıklama ile bir üst klasman ve iki üst klasman yardımcı hakemi olmak üzere 3 hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
ABONE OL
TFF'den son dakika açıklaması: 3 hakemin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile toplamda 3 hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Covid-19'a yakalanan bir üst klasman ve iki üst klasman yardımcı hakemlerinin karantinaya girdiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir üst klasman hakemimizin ve iki üst klasman yardımcı hakemimizin rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA