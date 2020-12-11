TFF'den son dakika açıklaması: 3 hakemin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile toplamda 3 hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Covid-19'a yakalanan bir üst klasman ve iki üst klasman yardımcı hakemlerinin karantinaya girdiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir üst klasman hakemimizin ve iki üst klasman yardımcı hakemimizin rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.