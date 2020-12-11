Son dakika haberi | Fenerbahçe'den Luis Abram harekatı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram için atağa kalktı. Stoper transferi için önceliği Roma'da forma giyen Juan Jesus olan Kanarya, Brezilyalı yıldızda sorun çıkma ihtimaline karşılık Abram için temaslara başladı.

Takvim'in haberine göre; Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Abram'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fenerbahçe ise Jesus olmadığı takdirde Abram'ı devre arasında istiyor. Fener'in gündemindeki Abram'ın piyasa değeri ise 6 milyon 800 bin Euro. Kanarya, Abram'ın 6 aylık sözleşmesi kalmasını pazarlıklarda avantaja çevirmek istiyor.

EROL BULUT ISRARCI

Lemos ve Serdar'dan beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut'un stoper transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Bulut'un Abram'a onay verdiği belirtildi. 1.87 boyundaki Luis Abram, hava toplarındaki yüksek hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Attığı sürpriz gollerle takımına hücumda da katkı veriyor. Perulu topu oyuna sokma konusunda da başarılı bir stoper.