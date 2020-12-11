TFF'den İsrail'e Sivasspor tepkisi
İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv deplasmanında Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Sivasspor, dönüşte ırkçılıkla karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor'a yapılanlara tepki gösterdi.
SPOR AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşmasının ardından İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılmasını kınadı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv deplasman maçı sonrası İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında saatlerce bekletilerek ev sahipliğine hiç yakışmayacak tavırlara maruz kalmıştır. Sporun barış ve dostluk değerleriyle bağdaşmayan bu olayları asla tasvip etmiyor, İsrail yetkilileri tarafından temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'a yapılanları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Sivasspor Kulübü'ne "geçmiş olsun" temennisinde bulunuldu.