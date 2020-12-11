Son dakika | Trabzonspor'dan müthiş transfer hamlesi! Ramires geliyor

Eddie Newton ile yol ayrımına gidip takımı Abdullah Avcı'ya emanet eden Trabzonspor'u devre arasında hareketli günler bekliyor... Anders Trondsen'in sezonu kapatması, Flavio, Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak üçlüsünün sakatlanması ya da cezalı duruma düşmesi durumunda merkezde Kamil Ahmet Çörekçi'yi oynatma durumunda kalan bordo-mavililerde; orta saha transferi için titiz bir çalışma sürdürüyor.

Takımdaki yabancı fazlalığı nedeniyle bazı isimlerle yol ayrımına gitmeye hazırlanan Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'ya; "Hocam liste ver" dedi...

ABDULLAH AVCI İSTEDİ; YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Tandemi; Vitor Hugo-Edgar le ikilisinden kuran deneyimli çalıştırıcı, listenin ilk sırasına Majid Hosseini ve Gaston Gampi ikilisini yazdı. Bu oyuncuların dışında; raporuna Stiven Plaza, Marlon ve Fousseni Diabate'yi de ekleyen Avcı, orta saha ve sol bek transferinin elzem olduğunu yönetime iletti.

Görüşmelerde; orta sahanın sisteminde kilit rol oynadığını belirten başarılı taktisyen, "Ne yapın ne edin merkeze bir oyuncu alın" dedi. Bunun üzerine harekete geçen bordo-mavililer, kelepir transfer avına çıktı.

HEM DÜNYACA ÜNLÜ HEM DE KELEPİR TRANSFER!

Asist Analiz'in haberine göre Yakın dönemde; orta sahasını John Obi Mikel, Jose Sosa ve Badou Ndiaye önemli isimlere emanet eden Fırtına, bu oyuncular kadar kaliteli bir futbolcuyla dirsek temas haline geldi. Manajerler tarafından önerilen eski Chelsea'li Ramires ile görüşen ve önemli yol kat eden Trabzonspor yönetiminin devre arasında Brezilyalı yıldıza bordo-mavili formayı giydirmesi neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldız, Abdullah Avcı'nın da onayından geçti... İş imzaya kaldı...

RAMIRES KİMDİR?

Kariyeri başarılarla dolu olan Ramires, 27 Kasım 2020 tarihi itibarıyla serbest oyuncu statüsüne geçti. Cruzeiro'daki performansıyla dikkatkeri üzerine çeken Brezilyalı oyuncu, şöhret basamaklarını Benfica'da tırmanmaya başladı. 1 sezonda; Portekiz Lig'ni ve Portekiz Kupası'nı kazanan 33 yaşındaki oyuncu, 2010'da 22 milyon Euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu.