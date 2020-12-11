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Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüsü yendi

Son dakika haberleri... Koronavirüse yakalanan Başkanı 'den iyi haber geldi. TFF Başkanı Özdemir'in koronavirüs testi negatif çıktı.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüsü yendi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığı ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz" denildi.

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