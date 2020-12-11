Kasımpaşa 3-2 Denizlispor MAÇ SONUCU
Süper Lig'de Kasımpaşa ile Denizlispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Denizlispor'u konuk eden Kasımpaşa, rakibini Mustafa Yumlu (k.k.), Fode Koita ve Kevin Varga'nın golleriyle mağlup etmeyi başardı. İstanbul temsilcisi puanını 18'e yükseltip maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-2'lik skorla kazandı.
Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri 36'da Mustafa Yumlu (k.k.), 42'de Fode Koita ve 51'de Kevin Varga kaydetti.
Horozlar'ın sayıları ise 39. dakikada Recep Niyaz ve 90+2. dakikada Rodallega'dan (pen.) geldi.
Kasımpaşa bu sonuçla puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve bu süreçte 5. yenilgisini alan Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.