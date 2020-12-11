11 Aralık 2020, Cuma
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Kasımpaşa 3-2 Denizlispor MAÇ SONUCU

Süper Lig'de ile Denizlispor Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Denizlispor'u konuk eden Kasımpaşa, rakibini Mustafa Yumlu (k.k.), Fode Koita ve Kevin Varga'nın golleriyle mağlup etmeyi başardı. temsilcisi puanını 18'e yükseltip maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Kasımpaşa 3-2 Denizlispor MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında ile Denizlispor kozlarını paylaştı. Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-2'lik skorla kazandı.

Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri 36'da Mustafa Yumlu (k.k.), 42'de Fode Koita ve 51'de Kevin Varga kaydetti.

Horozlar'ın sayıları ise 39. dakikada Recep Niyaz ve 90+2. dakikada Rodallega'dan (pen.) geldi.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve bu süreçte 5. yenilgisini alan Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.

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