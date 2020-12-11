Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri 36'da Mustafa Yumlu (k.k.), 42'de Fode Koita ve 51'de Kevin Varga kaydetti.

Horozlar'ın sayıları ise 39. dakikada Recep Niyaz ve 90+2. dakikada Rodallega'dan (pen.) geldi.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve bu süreçte 5. yenilgisini alan Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.