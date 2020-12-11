Beşiktaş'tan Kovid-19 açıklaması: 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan, Alanyaspor maçı öncesinde yapılan Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
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Süper Lig'in 12. haftasında Alnayaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, yaptığı açıklamada bir futbolcusunda korona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.
Süper Lig'in 12. haftasında Alnayaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, yaptığı açıklamada bir futbolcusunda korona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın, Süper Lig'ın 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covıd-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, İzolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.
Futbol Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2020
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