11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'tan Kovid-19 açıklaması: 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif

Beşiktaş'tan Kovid-19 açıklaması: 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan, Alanyaspor maçı öncesinde yapılan Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada bir futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
ABONE OL
Beşiktaş'tan Kovid-19 açıklaması: 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif

Süper Lig'in 12. haftasında Alnayaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, yaptığı açıklamada bir futbolcusunda korona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın, Süper Lig'ın 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covıd-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, İzolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA