10 Aralık 2020, Perşembe
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Akhisarspor'un yeni teknik direktörü Mesut Dilsöz oldu

1'inci Lig ekiplerinden 'da Cem Kavçak'ın istifası sonrası arayışa geçen yönetim teknik direktörlük görevine 'ü getirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Akhisarspor'un yeni teknik direktörü Mesut Dilsöz oldu

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

İmza törenine Başkanımız Evren Özbey, yöneticilerimiz Serhat Özbey, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir katıldılar.

camiamıza hayırlısı olsun" ifadelerine yer verildi.

Dilsöz, önceki günlerde 'daki görevinden ayrılmıştı.


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