SON DAKİKA HABERİ | Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlandı.

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçını hakem Suat Arslanboğa yönetti.

Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Fırtına, bu maçı da kazanıp zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istese de, 76. Dakikada Hakan Arslan'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşmada Trabzonspor'un golünü 45. Dakikada Ekuban kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 13'e, konuk Sivasspor ise 10'a yükseltti.

Medical Park Stadı'nda oynanan zorlu maçta Trabzonspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.



SÜPER LİG: TRABZONSPOR: 1 - DG SİVASSPOR: 0 (İLK YARI)



Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile DG Sivasspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililer 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)



8. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içi sol çaprazından Ekuban'ın sert şutunu kaleci Samassa kornere çıkardı.

15. dakikada Sivasspor'un sol taç çizgisinin hemen önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr'ın vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çıkardı.

21. dakikada sağ kanattan Gradel'in ortasına kale alanının hemen önünde Yatabare kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

36. dakikada Trabzonsor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında penaltı noktasına yakın yerden Ekuban'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada Ekuban ile gelişen ani Trabzonspor atağından Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

ABDULLAH AVCI İÇİN ÖNEMLİ MAÇ

Ligde yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkararak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.



MAÇTA JOAO PEREIRA YOK

Trabzonspor'da kart cezalısı Pereira ile sakatlıkları bulun Hüseyin Türkmen, Nwakaeme ve Djaniny Semedo forma giyemeyecek.

Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.

Konuk takımda Uğur Çiftçi, Marcelo Goiano, Yasin Öztekin, Eren Şahin ve Jorge Felix sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



İŞTE 11'LER...

Trabzonspor: Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe



Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare