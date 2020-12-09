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Son dakika: Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı: Ağır yaralandı

haberi... Kulüp Başkanı , silahlı saldırıya uğradı. MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Son dakika: Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı: Ağır yaralandı

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden 'un Kulüp Başkanı , silahlı saldırıda yaralandı.

Olgun, merkeze bağlı Tekkeköy köyündeki kulüp tesislerinde bulunan odasında henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olgun, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

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