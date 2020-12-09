Son dakika: Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı: Ağır yaralandı
Son dakika haberi... Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı. MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
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Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıda yaralandı.
Olgun, merkeze bağlı Tekkeköy köyündeki kulüp tesislerinde bulunan odasında henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Olgun, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.