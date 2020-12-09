Hatayspor - BB Erzurumspor CANLI ANLATIM

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de korona virüs vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayan müsabakayı hakem Sarper Barış Saka, yönetiyor.

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Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı.

Hatay temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hem iç saha yenilmezliğini sürdürmek hem de ligde üst sıralara yükselmek istiyor.