A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürü açıklandı.

Ay-yıldızlıların G Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 24 Mart 2021'de başlayıp, 16 Kasım 2021'de sona erecek.

Gruptaki ilk müsabakasında 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda'yı ağırlayacak olan Milliler, ardından 27 Mart'ta deplasmanda Norveç ile oynadıktan sonra 30 Mart'ta Letonya ile iç sahada karşı karşıya gelecek.

Eylül ayında 3, Ekim ayında 2 maça çıkacak olan Milli Takım, 13 Kasım'da iç sahadaki Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmandaki Karadağ maçları ile eleme karşılaşmalarını tamamlayacak.

Millilerin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı şöyle:

24.03.2021

20.45 Türkiye - Hollanda



27.03.2021

18.00 Norveç - Türkiye



30.03.2021

20.45 Türkiye - Letonya



01.09.2021

20.45 Türkiye - Karadağ



04.09.2021

20.45 Cebelitarık - Türkiye



07.09.2021

20.45 Hollanda - Türkiye



08.10.2021

20.45 Türkiye - Norveç



11.10.2021

20.45 Letonya - Türkiye



13.11.2021

18.00 Türkiye - Cebelitarık



16.11.2021

20.45 Karadağ - Türkiye