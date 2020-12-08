08 Aralık 2020, Salı
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Oğlu duyurdu: Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Yılmaz Vural'dan güzel haber!

'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede önce , sonrasında entübasyon işlemine alınan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi tamamlanan ve servis odasında tedavisine devam edilen Yılmaz Vural'dan bir güzel haber daha geldi. Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, hesabından babası ile fotoğrafını paylaşarak, "Geri döndü" ifadesini kullandı.

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Oğlu duyurdu: Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Yılmaz Vural'dan güzel haber!

Kovid-19 nedeniyle 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakıma alınan ve entübe edilen, sonrasında 4 günlük uyutma sürecinin ardından ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki teknik direktör 'ın tedavisinde sona yaklaşıldı.

Tedavi sürecinde sona gelinen Yılmaz Vural'ın son hali, oğlu Emre Vural'ın paylaşımında görüldü.

Sağlık durumu iyi gözüken babasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Emre Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geri döndü" ifadesini kullandı.

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