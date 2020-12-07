Floyd Mayweather ile Logan Paul gösteri maçına çıkacak

KSI İLE DE DÖVÜŞTÜ

25 yaşındaki Logan Paul ise bugüne kadar sadece bir gösteri maçına çıktı ve internet ünlüsü KSI'ya yenildi. Logan'ın kardeşi Jake Paul ise geçen hafta eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile ringde kozlarını paylaşmış ve rakibini yenmişti.