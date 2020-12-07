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Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Semedo açıklaması

, sakatlıkları devam eden hakkında açıklama yaptı. Trabzonspor kulüp doktoru Op. , ve 'nun maçında oynamayacaklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Semedo açıklaması

Trabzonspor kulüp doktoru Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

SİVASSPOR MAÇINDA OYNAMAYACAKLAR

Hakan Çelik yaptığı açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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